Чтобы привлечь побольше внимания к автомобилям был придуман такой необычный перфоманс с девушками.
Модель в белье из соболя представляет советский автомобиль LADA на выставке в Нью-Йорке, 1973 год
Машины на выставке представляла корпорация Satra, в своё время это был крупнейший экспортер советского автопрома заграницу.
admin
Презентация Rytecraft Scoota-Car в Лондоне, 2 апреля 1936 года
Забавный автомобиль, запечатлённый на фото рядом со "взрослым" автомобилем, вовсе не педальная детская машинка, как можно было бы подумать, а полноценный серийно производившийся автомобиль.
admin
Convair Model 118 – гибрид самолета и автомобиля, 1947 год
Авточасть была независима: когда автолёт садился, она отсоединялась и превращалась в обычную машину.
admin
Уолтер Оуэн Бентли на своем Bentley 1927 года выпуска
Сейчас этот автомобиль стоит намного дороже, чем современный очень дорогой Бентли.
admin
Французский экспериментальный автомобиль Peugeot 402 Andreau, 1936 год
Кузов имел характерную деталь - "плавник" в задней части кузова, который по расчётам улучшал управляемость автомобиля на высоких скоростях.
admin
Работа над макетом автомобиля ГАЗ-21 «Волга»
Горьковский автомобильный завод: Один из первых этапов работы над внешностью автомобиля — создание полноразмерного макета, 1953 год.
Храмова Оксана
Все больше людей отворачиваются от новостей, говорится в отчете Института Рейтер Оксфордского университета
Многие люди сегодня отворачиваются от новостей, описывая их как удручающие, безжалостные и скучные, говорится в глобальном исследовании.
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