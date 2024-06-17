Модель в белье из соболя представляет советский автомобиль LADA на выставке в Нью-Йорке, 1973 год

22:42 2024-06-17
Модель в белье из соболя представляет советский автомобиль LADA на выставке в Нью-Йорке, 1973 год

Машины на выставке представляла корпорация Satra, в своё время это был крупнейший экспортер советского автопрома заграницу.

Чтобы привлечь побольше внимания к автомобилям был придуман такой необычный перфоманс с девушками.

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