Благодаря "плавнику" удалось снизить расход топлива на 30%.
Французский экспериментальный автомобиль Peugeot 402 Andreau, 1936 год
Кузов имел характерную деталь - "плавник" в задней части кузова, который по расчётам улучшал управляемость автомобиля на высоких скоростях.
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Презентация Rytecraft Scoota-Car в Лондоне, 2 апреля 1936 года
Забавный автомобиль, запечатлённый на фото рядом со "взрослым" автомобилем, вовсе не педальная детская машинка, как можно было бы подумать, а полноценный серийно производившийся автомобиль.
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Convair Model 118 – гибрид самолета и автомобиля, 1947 год
Авточасть была независима: когда автолёт садился, она отсоединялась и превращалась в обычную машину.
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Уолтер Оуэн Бентли на своем Bentley 1927 года выпуска
Сейчас этот автомобиль стоит намного дороже, чем современный очень дорогой Бентли.
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Работа над макетом автомобиля ГАЗ-21 «Волга»
Горьковский автомобильный завод: Один из первых этапов работы над внешностью автомобиля — создание полноразмерного макета, 1953 год.
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Модель в белье из соболя представляет советский автомобиль LADA на выставке в Нью-Йорке, 1973 год
Машины на выставке представляла корпорация Satra, в своё время это был крупнейший экспортер советского автопрома заграницу.
Храмова Оксана
Все больше людей отворачиваются от новостей, говорится в отчете Института Рейтер Оксфордского университета
Многие люди сегодня отворачиваются от новостей, описывая их как удручающие, безжалостные и скучные, говорится в глобальном исследовании.
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