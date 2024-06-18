Volkswagen Beetle был первоначально разработан Фердинандом Порше по заказу Адольфа Гитлера

Автомобиль, первоначально известный как KdF-Wagen, предназначался для массового производства и символизировал концепцию Третьего рейха о мобильности для широких масс.

Несмотря на свое темное происхождение, после Второй мировой войны Beetle стал популярным автомобилем во всем мире.

Был проведен ребрендинг и представлен на рынке как доступный и надежный автомобиль.

Его характерная форма и жизнерадостное поведение сделали его культурной иконой 1960-х и 1970-х годов, олицетворяющей свободу и контркультуру.

Превращение Beetle из инструмента пропаганды в символ мира и любви - одно из самых замечательных событий в истории автомобилестроения.