Toyota Corolla является самым продаваемым автомобилем всех времен

16:03 2024-06-18
Toyota Corolla является самым продаваемым автомобилем всех времен

С момента ее появления в 1966 году по всему миру было продано более 44 миллионов единиц. Успех Corolla можно объяснить ее репутацией за надежность, доступность по цене и топливную экономичность, что делает ее популярным выбором среди водителей.

Доминирование Corolla на автомобильном рынке подчеркивает важность создания автомобиля, отвечающего потребностям широкого круга потребителей.

Стремление Toyota к постоянному совершенствованию и инновациям позволяет Corolla оставаться актуальной и конкурентоспособной десятилетие за десятилетием.

Популярность этого автомобиля во всем мире является свидетельством способности Toyota понимать потребности своих клиентов и удовлетворять их.

Показать следующие комментарии
Фото
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.
Храмова Оксана
19:47

Храмова Оксана

В 1918 году на территории Туркестанской АССР появились «опиумные деньги»

В 1918 году на территории Туркестанской АССР появились «опиумные деньги»

В то время земли нынешнего Казахстана были разбиты на обособленные участки из-за разгоревшейся гражданской войны. Семиречье оказалось практически полностью отрезанным от внешнего мира.
admin
16:00

admin

Первоначально термин "приборная панель" обозначал доску, установленную в передней части конного экипажа

Первоначально термин "приборная панель" обозначал доску, установленную в передней части конного экипажа

Ее назначение состояло в том, чтобы предотвратить попадание грязи и мусора на водителя, когда лошади бросались вперед.
admin
15:58

admin

По состоянию на 2024 год самым быстрым серийным автомобилем в мире является SSC Tuatara

По состоянию на 2024 год самым быстрым серийным автомобилем в мире является SSC Tuatara

Этот американский гиперкар, выпускаемый компанией Shelby SuperCars, развивает скорость 455,3 км/ч.
admin
15:57

admin

Первый штрафник за превышение скорости, был Уолтер Арнольд из Ист-Пекхэма, графство Кент, в 1896 году

Первый штрафник за превышение скорости, был Уолтер Арнольд из Ист-Пекхэма, графство Кент, в 1896 году

Арнольда поймали на превышении скорости на скорости 13 км/час в зоне 3 км/час, что в то время считалось безрассудством.
admin
15:54

admin

Volkswagen Beetle был первоначально разработан Фердинандом Порше по заказу Адольфа Гитлера

Volkswagen Beetle был первоначально разработан Фердинандом Порше по заказу Адольфа Гитлера

Гитлер хотел, чтобы "народный автомобиль" (по-немецки Volkswagen) был доступным и практичным для среднестатистической немецкой семьи.
admin
22:59

admin

Презентация Rytecraft Scoota-Car в Лондоне, 2 апреля 1936 года

Презентация Rytecraft Scoota-Car в Лондоне, 2 апреля 1936 года

Забавный автомобиль, запечатлённый на фото рядом со "взрослым" автомобилем, вовсе не педальная детская машинка, как можно было бы подумать, а полноценный серийно производившийся автомобиль.