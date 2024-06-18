Toyota Corolla является самым продаваемым автомобилем всех времен

Доминирование Corolla на автомобильном рынке подчеркивает важность создания автомобиля, отвечающего потребностям широкого круга потребителей.

Стремление Toyota к постоянному совершенствованию и инновациям позволяет Corolla оставаться актуальной и конкурентоспособной десятилетие за десятилетием.

Популярность этого автомобиля во всем мире является свидетельством способности Toyota понимать потребности своих клиентов и удовлетворять их.