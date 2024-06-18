Глухонемой рэп-исполнитель из Конго сводит с ума интернет и покоряет западные чарты

20:38 2024-06-18
Глухонемой рэп-исполнитель из Конго сводит с ума интернет и покоряет западные чарты

Зовут необычного певца МС ВАВА, и он уже реально стал звездой, при этом парень ничего не слышит и не может говорить.

"Песни" африканского рэпера очень своеобразны, они представляют собой нечленораздельные звуки, напоминающие эмоциональные междометия или пение тюленей. 

Сначала парень с разгону влетел в чарты Конго, потом его ролик собрал миллионы просмотров в Х. Удивительный вокальный феномен всполошил интернет-аудиторию.

Впервые о МС ВАВА стало известно в мае этого года. Клип с его пением быстро завирусился в социальных сетях.

14-секундный ролик с подписью "Конго представляет первого немого африканского рэпера" буквально взорвал интернет. На сегодняшний день этот пост собрал более 11,3 млн просмотров. Аккаунт "певца" в ТикТок насчитывает более 200 000 подписчиков.

Рэпер уже дает "концерты", а его видео ролики в сети продолжают набирать лайки и просмотры.

В одном из видео парень изобразил, как он сочиняет свои песни. Рэпер задействует наушники, в них он может ощущать музыкальные вибрации. В такт этим колебаниям музыкант издает своеобразные звуки, на какие способен глухонемой человек.

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