Неизвестный по телефону заставил мальчика открыть газ в квартире и попросил поджечь его зажигалкой

Инцидент случился 13 июня. Алексей отправился на работу, дома случайно оставил телефон, за которым решил вернуться. Именно это и спасло его 11-летнего сына.

Когда отца не было, на его телефон кто-то позвонил. Мальчик ответил на звонок и услышал голос незнакомца. Он представился начальником отца, потом сообщил, что в квартиру скоро придут сотрудники газовой службы для ремонта оборудования.

Потом неизвестный убедил ребенка, что он должен быть готовым к приходу газовиков. Мужчина попросил мальчика закрыть все окна и двери, убрать из дома животных, включить все газовые горелки.

Мальчик выполнил все указания и сидел почти 20 минут с включенным газом. Потом его попросили взять зажигалку. В это время домой вернулся отец, он услышал странный разговор и быстро прервал его.

Алексей закрыл газовые вентели и сразу же открыл все окна. Мальчик к тому моменту уже взял зажигалку и пытался ею щелкнуть, как просил мошенник, но отец этому помешал.

По счастливому совпадению, квартира находилась на первом этаже, часть газа вышла в вентиляционные отверстия в полу.

Когда отец взял в руки свой телефон, незнакомец сказал ему: "Ты что, не мог позже прийти на 10 минут, не было бы твоего выродка и хаты".

14 июня следственный комитет по Архангельской области возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.