Мошенники добывают личные данные россиян из слитых медицинских баз

23:01 2024-06-18
Мошенники добывают личные данные россиян из слитых медицинских баз

Жители России все чаще стали жаловаться, что после посещения поликлиники им начинают звонить мошенники.

Один из таких случаев мошенничества едва не привел к смерти ребенка. Неизвестный по телефону попросил 11-летнего мальчика открыть газ в квартире и потом поджечь его зажигалкой.

Отец ребенка сообщил, что недавно он обращался в больницу, после чего на телефон стали регулярно поступать звонки от неизвестных лиц - по 20-30 на день. На один из таких звонков ответил сын, когда мужчины не было дома, ребенок чудом остался жив.

Как правило, на звонки телефонных мошенников жалуются пациенты московских больниц.

Так, одна женщина пришла на прием врача, после чего была отправлена на рентген. Ей сказали, что результат нужно какое-то время подождать.

Вечером пациентке позвонили будто бы сотрудники больницы, они сказали, что результаты снимков готовы. Чтобы их узнать, мошенники потребовали назвать номер СНИЛСа.

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