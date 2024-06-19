В Германии нельзя уплотнять мусор в контейнере: штраф 50 000 евро

Мусор немцы выбрасывают в специальные баки, выставленные недалеко от дома. Их выгружают мусоровозы, приезжая по определенным дням в определенное время.

Если мусор выброшен не по правилам, забирать его не только не будут, но еще и серьезно накажут нарушителя.

Чаще всего наказывают за неправильную сортировку отходов.

Второй важный момент: мусорный бак не должен быть очень тяжелым. Опустошать такой контейнер аккуратно не получается - мусор разлетается по всей улице.

Вот почему всякий, кто пытается утрамбовать свой мусор, совершает административное правонарушение. Естественно, за это полагается штраф. За прессовку мусора в Германии с вас запросят 50 000 евро.