В Германии нельзя уплотнять мусор в контейнере: штраф 50 000 евро

02:05 2024-06-19
В Германии нельзя уплотнять мусор в контейнере: штраф 50 000 евро

Если вы попытаетесь в Германии спрессовать мусор в мусорном ящике, вам прилетит неслабый штраф. Накатать жалобу могут даже склочные соседи, с которыми не сложились отношения.

Мусор немцы выбрасывают в специальные баки, выставленные недалеко от дома. Их выгружают мусоровозы, приезжая по определенным дням в определенное время.

Если мусор выброшен не по правилам, забирать его не только не будут, но еще и серьезно накажут нарушителя.

Чаще всего наказывают за неправильную сортировку отходов. 

Второй важный момент: мусорный бак не должен быть очень тяжелым. Опустошать такой контейнер аккуратно не получается - мусор разлетается по всей улице.

Вот почему всякий, кто пытается утрамбовать свой мусор, совершает административное правонарушение. Естественно, за это полагается штраф. За прессовку мусора в Германии с вас запросят 50 000 евро.

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