История появления «одноруких бандитов»: кто их придумал и что с ними было дальше

Придумал все это один немец по имени Август Фей, который был 16-ым (!) ребенком в семействе. Отец работал сельским учителем, ну а мама была занята произведением на свет потомства и уходом за ним и за домашним хозяйством.

Парень рано понял, что заботу о своем будущем надо брать в свои руки и как можно скорее. В 14 лет он пошел трудиться на фабрику по производству фермерского оборудования.

Именно тут он осознал, что испытывает настоящую страсть к разного рода механизмам. А еще парень очень не хотел угодить в армию, и призыв уже был не за горами.

Он решил сделать ноги из родной Баварии и направил свои стопы во Францию. Юноша собрал небольшой узелок с вещами и едой и ушел из дома.

Пешком прошел всю Францию. По пути перебивался случайными заработками и потихоньку дошел аж до самого туманного Альбиона.

Там он пять лет отработал механиком на судостроительных верфях в Лондоне, набрался опыта и попутно подсобрал деньжат. На них и уехал в Америку.

Свой путь к американской мечте начал с низов, как и многие приезжие искатели счастья. Трудился на одной из фабрик в Сан-Франциско.

Вскоре у молодого человека обнаружился туберкулез, врачи уже практически поставили на нем крест и чуть ли не советовали подыскивать себе местечко на кладбище.

Именно тяжелая болезнь стала мощным стимулом для Августа. Он пересмотрел свою жизнь и решил, что нужно срочно что-то в ней менять.

На несколько лет Фей переехал в Мексику с более теплым климатом, потом вернулся в Сан-Франциско, где прошел ряд креозотовых процедур. В итоге здоровье он свое поправил и прожил, кстати, 82 года, несмотря на прогнозы врачей.

Мужчина ушел с фабрики и женился, изменил имя, став Чарльзом. У Чарльза с Мари Кристин Фолькмар родилось 4 детей: три дочери и сын.

В Америке тогда были очень популярны торговые машины-автоматы, в них надо было кидать монетку, чтобы получить товар. Талантливому механику пришла в голову интересная идея. Он переделал один из аппаратов для продажи сигар.

Теперь механизм работал так: клиент бросал монетку в 5 центов и смотрел на вращающиеся диски, выбирая наудачу выигрышную комбинацию. При максимально удачном совпадении человек получал 10 пятицентовых монет. Если постигла неудача, он терял свои 5 центов.

Выбрать случайную комбинацию можно было, потянув за рычаг с боку устройства.

Немец назвал свое изобретение "Колокол Свободы". В народе машины прозвали slot machine, потом прижилось другое название - "однорукий бандит", потому что аппарат в считанные минуты мог полностью опустошить карманы игрока.

Сначала Чарльз своими руками собирал каждый автомат, потом сдавал их в аренду магазинам, взамен получал половину прибыли. Вскоре бизнес сильно пошел в гору. Чарльз Фей открыл свою фабрику по производству игровых автоматов.

В том числе выпускались устройства, на котором выпадали карты с разными мастями. Игроки загадыавли счастливую масть во время вращения колеса.

Вскоре у изобретателя, который стремительно обогащался за счет своего прибыльного бизнеса, появились завистники.

В 1905 году из одного слона был украден автомат, который конкуренты переделали в другую модель - Mills Liberty Bell. Компания-вор Novelty начала выпускать аппараты под своим брендом.

Чарльза постигла еще одна неудача, его фабрика была полностью разрушена из-за землетрясения. Конкуренты вышли на первое место и полностью вытеснили немца из игорного бизнеса.

Правительство между тем вело бесконечную борьбу с однорукими бандитами, которые разоряли людей. Постоянно выходили запрещающие законы и указы, но хитрые владельцы автоматов изыскивали способы их обходить.

В какой-то момент Liberty Bell превратился в автомат по продаже жевательной резинки, но со своими нюансами. Покупатель мог не получить свою жвачку вовсе, но у него также была возможность выиграть крупный приз, дергая рычаг и выбирая выигрышную комбинацию.

На дисках автомата были картинки с фруктами, соответствующими разным вкусам жвачки. Тут же были изображены этикетки с упаковок. Приз выдавался, если все три фруктовые картинки совпадали.

Теперь хитрые аппараты назывались fruit-machines, и их можно было легально устанавливать в магазинах и общественных местах.

В 1964 году компания Bally Manufacturing выпускает автомат Money Honey, напичканный уже не пружинами, а электронной начинкой. Здесь уже были звуковое оформление и подсветка, предусмотрены автоматические выплаты, появились новые функции, но рычаг-рука "бандита" по-прежнему остался.

В 1975 году Уолт Фрейли представил первую видеоигру Fortune Coin с виртуальными барабанами. В 1979 году появился видеопокер. Постепенно однорукого бандита заменили автоматы с виртуальными картами на экране.

В 1994 году компания Microgaming выпускает первый онлайн-слот. Начинается эра онлайн-казино. Первое появилось в 1995 году под названием Gaming Club.