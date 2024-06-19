В Сморгони произошло серьезное ДТП с участием легковушки и мотоцикла: жуткий эпизод попал на видео

18 июня примерно в 10 часов вечера в Сморгони случилось страшное ДТП, водитель мотоцикла в результате оказался в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Виновником аварии стал 65-летний мужчина, который был за рулем автомобиля "Фольксваген". Он ехал по улице Ленина в названном населенном пункте.

Когда понадобилось сделать поворот налево, водитель не уступил дорогу ехавшему навстречу мотоциклу "Сузуки". Водителем двухколесного транспортного средства был 24-летний молодой человек.

В результате столкновения с автомобилем мотоциклиста высоко подбросило над проезжей частью, и он с силой ударился об асфальт.

Парня отвезли в реанимационное отделение местной больницы, поставленный диагноз такой: ОЧМТ, множественные переломы костей.

Жуткий эпизод столкновения был снят на видео, ролик появился в сети в открытом доступе.