Пропавшую вчера в Кемеровской области 12-летнюю девочку нашли сегодня на дне колодца

Девочка пропала 18 июня. На следующий день ее нашли мертвой. Жители маленького городка Топки в Кемеровской области в шоке: такого здесь раньше никогда не случалось, жили тихо мирно, детей спокойно отпускали из дома.

Девочка ушла из дома утром, она посещала летний школьный лагерь, который организовывал досуг детей примерно до середины дня. После лагеря с подружкой пошли домой, на половине пути разошлись каждая в свою сторону.

Мама дочку так и не дождалась. Телефон девочки не отвечал. На вид она казалась старше своих лет, была высокая, стройная.

Родители пошли в полицию, начались поиски. Искать помогали неравнодушные жители городка. Искали до самого утра ночь напролет.

Нашли, девочка была убита и брошена в колодец.

Вот что рассказал убийца при допросе:

Я раздел ее, попытался изнасиловать, а потом задушил штанами и скинул в колодец.

Задержали преступника рядом с местом происшествия, по словам местных, мужчина был одет в кроссовки девочки. Зачем все это сделал, объяснить он не мог.

Его там чуть самого не убили на месте. Говорят, что задержали в кроссовках Арины, он же ее раздел. Сказал, что сам не знает, зачем это сделал.

Пока неизвестно, от чего именно умерла девочка, это могло быть переохлаждение, удар от падения или удушение. Версия с изнасилованием проверяется.

Предварительно стало известно, что убийца - 49-летний мужчина, проживающий в деревне Малый Корчуган, расположенной в 17 км от городка. У него уже имеется судимость за убийство.