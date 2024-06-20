В убийстве 12-летней девочки в Кемеровской области подозревают участника СВО

18 июня в городе Топки пропала 12-летняя Карина. Этот случай шокировал жителей: раньше у них таких происшествий не было, дети не пропадали.

Искать Карину отправились многочисленные добровольцы, поиски продолжались весь день и всю ночь до утра. 19 июня девочку нашли на дне колодца со следами насильственной смерти, она была убита недалеко от центра города.

Подозреваемого быстро нашли и задержали. Им оказался 49-летний Андрей Быков, проживающий в деревне Малый Корчуган неподалеку от города Топки, где произошло убийство.

Быков был в числе военнопленных, которые вернулись в Россию по обмену с украинскими военнопленными. На Ютубе можно найти запись, где мужчина называет свои имя и фамилию и говорит, что попал в зону спецоперации из колонии, когда подписал контракт.

Он сообщил также, что почти все время находился в тюрьме, отбывая один срок за другим за разные преступления. Первый раз попал туда в 1991 году.

В 2009 Быков получил последний срок - 13,5 лет лишения свободы. Такое наказание ему вынесли за убийство пожилой женщины, которую он ударил ведром по голове, а после этого задушил тесьмой.