В Минздраве Беларуси объяснили новые нюансы использования семейного капитала на платные медуслуги

В Министерстве здравоохранения рассказали о правилах использования семейного капитала на медицинские услуги на платной основе.

Изменения внесены согласно постановлению министерства № 88. Коррективы коснулись условий и сроков возврата неиспользованных денег из семейного капитала, которые выделяются медицинским учреждениям для получения профессиональных услуг.

Из документа следует, что деньги должны быть возвращены медицинской организацией в ОАО "АСБ Беларусбанк" до истечения десяти рабочих дней с момента появления основания для их перевода.

Таким основанием может стать расторжение договора, а также подписание/неподписание документа, который доказывает оказание услуг в области стоматологии "в течение 90 до 360 календарных дней после поступления средств на расчетный счет организации здравоохранения".

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.