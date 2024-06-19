В Чите 12-летний школьник подпалил пух и сжег шесть легковых автомобилей

18:59 2024-06-19
В Чите 12-летний школьник подпалил пух и сжег шесть легковых автомобилей

В одном из гаражей Читы пожар уничтожил шесть машин, причиной ЧП стал подожженный тополиный пух.

Происшествие случилось вечером 18 июня на территории гаражного бокса, который арендует автошкола. В результате возгорания огнем было уничтожено 6 автомобилей отечественного производства.

После осмотра места происшествия, разговора с очевидцами и изучения кадров с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили виновника. Им оказался 12-летний школьник, который поджег тополиный пух рядом с гаражным боксом. Подростка допросили в присутствии законных представителей.

Информацию об инциденте сообщил телеграм-канал Полиции Забайкалья.

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