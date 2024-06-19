В Москве уроженец Таджикистана демонстративно погасил свечи в церкви и грубо оттолкнул прихожанку

Против 20-летнего гражданина Республики Таджикистан возбудили уголовное дело. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном пунктом "б" части 4 ст. 148 Уголовного Кодекса Российской Федерации ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий").

Такую информацию выложил столичный главк Следственного комитета в Телеграм-канале.

В публикации сообщается, что парень намеренно потушил свечи, собираясь нанести оскорбление религиозным чувствам православных верующих. Также молодой человек "применил насилие в отношении прихожанки данного храма".

Виновный уже задержан, следственные органы собираются просить суд об аресте гражданина Таджикистана.

Священник Александр Волков, возглавляющий информационную службу Московской епархии Русской православной церкви рассказал, что эпизод произошел в храме праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице. По его словам, настоятель храма готов оказать помощь в проведении следственных мероприятий.