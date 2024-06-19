В Москве уроженец Таджикистана демонстративно погасил свечи в церкви и грубо оттолкнул прихожанку

19:18 2024-06-19
В Москве уроженец Таджикистана демонстративно погасил свечи в церкви и грубо оттолкнул прихожанку

Молодой человек специально потушил свечи, горевшие в церкви на юго-западе Москвы, чтобы оскорбить чувства православных верующих.

Против 20-летнего гражданина Республики Таджикистан возбудили уголовное дело. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном пунктом "б" части 4 ст. 148 Уголовного Кодекса Российской Федерации ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий").

Такую информацию выложил столичный главк Следственного комитета в Телеграм-канале.

В публикации сообщается, что парень намеренно потушил свечи, собираясь нанести оскорбление религиозным чувствам православных верующих. Также молодой человек "применил насилие в отношении прихожанки данного храма".

Виновный уже задержан, следственные органы собираются просить суд об аресте гражданина Таджикистана.

Священник Александр Волков, возглавляющий информационную службу Московской епархии Русской православной церкви рассказал, что эпизод произошел в храме праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице. По его словам, настоятель храма готов оказать помощь в проведении следственных мероприятий.

Храмова Оксана
18:59

Храмова Оксана

В Чите 12-летний школьник подпалил пух и сжег шесть легковых автомобилей

В Чите 12-летний школьник подпалил пух и сжег шесть легковых автомобилей

В одном из гаражей Читы пожар уничтожил шесть машин, причиной ЧП стал подожженный тополиный пух.
Храмова Оксана
18:11

Храмова Оксана

В Госдуме не одобрили инициативу о запрете на вождение автомобиля людям старше 70 лет

В Госдуме не одобрили инициативу о запрете на вождение автомобиля людям старше 70 лет

Депутат Ефремов объяснил, почему он не согласен с предложением, внесенным участниками движения «Ветераны России». Они призывают МВД определить возрастные рамки для водителей.
Храмова Оксана
17:48

Храмова Оксана

В Минздраве Беларуси объяснили новые нюансы использования семейного капитала на платные медуслуги

В Минздраве Беларуси объяснили новые нюансы использования семейного капитала на платные медуслуги

Изменения относятся к условиям и срокам возврата незадействованной суммы семейного капитала для получения медпомощи.
Храмова Оксана
16:24

Храмова Оксана

Около 600 человек погибли из-за жары во время хаджа в Саудовской Аравии из них 4 жителя России

Около 600 человек погибли из-за жары во время хаджа в Саудовской Аравии из них 4 жителя России

Из сообщения РИА Новости со ссылкой на издание AFP стало известно о гибели нескольких сотен паломников из разных стран во время посещения священных мест в Мекке и Медине.
admin
15:48

admin

В Анапе мужчина выбросил всю мебель из окна, спасаясь от «ведьм»

В Анапе мужчина выбросил всю мебель из окна, спасаясь от «ведьм»

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Мирной, мужчина в неадекватном состоянии выбрасывал из окна мебель и выпрыгнул с третьего этажа.
Храмова Оксана
15:44

Храмова Оксана

Пропавшую вчера в Кемеровской области 12-летнюю девочку нашли сегодня на дне колодца

Пропавшую вчера в Кемеровской области 12-летнюю девочку нашли сегодня на дне колодца

Убийцу задержали по горячим следам, он признался, что хотел изнасиловать жертву, а потом "задушил штанами и сбросил в колодец".