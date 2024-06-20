Российский школьник сошел с ума из-за игры Hamster Kombat

13:12 2024-06-20
Российский школьник сошел с ума из-за игры Hamster Kombat

Инцидент произошел в Тюмени, где 14-летнего подростка отправили в психушку, потому что слишком зациклился на популярной игре.

У парня начались проблемы со сном и галлюцинации, к которым привело сильное увлечение игровым процессом.

Известно, что школьник просыпался по будильнику каждые три часа, чтобы накопить как можно больше очков в игре. Из-за регулярной бессонницы и постоянных переживаний, связанных с игрой, у парня развилось психопатическое состояние, сопровождающееся галлюцинациями. 

Сейчас 14-летний школьник находится в стационаре, медики утверждают, что его состояние стабильное.

Hamster Kombat - игра-кликер, функционирующая на базе Телеграм-бота. Создатели завлекают новых игроков возможностью заработать реальные деньги на кликах.

Пока еще участники игрового процесса накапливают виртуальные "хомячьи" монеты $HMSTR. Однако создатели обещают, что в скором времени их можно будет обменять на реальные деньги.

Количество игроков со дня выхода игры (25 марта) уже превысило 150 млн. В соцсетях проекта огромные толпы подписчиков, каждый второй пользователь гуглит комбо-карты хомяка ежедневно.

Игрой увлеклись все - от школьников до серьезных дядей в костюмах.

Если описать суть игрового мобильного приложения в двух словах, то основной геймплей в нем и соответственно "заработок" заключается в нажимании на изображенного на экране хомяка. За каждое нажатие игрок получает монеты.

Разработчики неизвестны, даты листинга токенов $HMSTR постоянно сдвигаются, что вызывает определенные подозрения.

Представить себе, что каждый из 150 млн игроков получит в итоге хотя бы по 10 долларов, тоже очень сложно, ведь для этого разработчикам понадобится где-то добыть полтора миллиона долларов.

Зато создатели проекта могут уже сейчас отлично зарабатывать на рекламе, привлекая миллионную аудиторию в социальные сети и мессенджеры.

Пока каких-либо мошеннических действий в продвижении игры не усматривается, ведь никаких вложений от ее участников не требуют.

Между тем, люди тратят на "хомяка" кучу времени, сил и нервов, а следовательно, и здоровья. Доказательством как раз и является случай со школьником, попавшим в психушку.

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