Шесть сестер попали в Книгу рекордов Гиннесса: их возраст на всех составляет 571 год

14:34 2024-06-20
Шесть сестер попали в Книгу рекордов Гиннесса: их возраст на всех составляет 571 год

Все женщины поддерживают близкие отношения и очень дружны друг с другом на протяжении всей своей долгой жизни.

Пожилые дамы энергичны и активны и часто собираются на совместные пикники, несмотря на преклонный возраст. Самой младшей из бабушек-сестер 88 лет, старшей исполнился 101 год. Их общий возраст, таким образом, составляет 571 год, и он самый большой во всем мире.

За долгую жизнь сестрам довелось многое повидать. Они успели пожить в двух веках, пережили Великую депрессию, Вторую мировую войну, пандемию ковида.

Проживают сестрички-долгожительницы в Соединенных Штатах.

Самая старшая живет в Огайо, остальные пять сестер обосновались в Миссури.

Бабушки почти никогда не ссорятся, поддерживают близкие отношения и чтут семейные традиции, привитые еще родителями. Недавно они вместе совершили путешествие, на каждой из бабушек была футболка с номером, обозначающим очередность их рождения.

Три сестры родились в июле, но в разные годы. Дни рождения они отмечают вместе и обязательно на природе, устраивая традиционный семейный  пикник.

У сестер был единственный брат - самый старший из них. Он, как и его родственницы, тоже мог бы быть долгожителем. К сожаленью, мужчина погиб в аварии в возрасте 81 года. 

В 2022 году в Книге рекордов Гиннесса был зарегистрирован похожий рекорд долгожительства: самый большой общий возраст у 12 живых братьев и сестер семейства Эрнадес-Перес из Испании составил на тот момент 1058 лет и 249 дней. 

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