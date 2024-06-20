Последствия капризов погоды в Москве: упало 700 деревьев, повреждены 300 машин, погибли люди

В результате налетевшего шторма в больницу попали 18 человек, включая четверых детей. Два человека погибли.

Более 700 деревьев были сломаны ветром, повреждения получили более 300 машин. Об этом рассказал Петр Бирюков, заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Он отметил, что последствия разгула стихии ликвидирует специальная техника и сотрудники уполномоченных служб.

Поваленные деревья распиливают и вывозят с территории города, поврежденные конструкции демонтируют. Все системы жизнеобеспечения города функционируют в обычном режиме, "отключений потребителей не допущено".

Бирюков добавил, что плохая погода будет сохраняться в Москве до конца текущих суток.