Из-за сильного ливня в Зельвенском районе от падения дерева погибла женщина

00:46 2024-06-21
Из-за сильного ливня в Зельвенском районе от падения дерева погибла женщина

20 июня в Зельвенском районе прошли сильные ливни, которые привели к трагедии, жертвой непогоды стала 43-летняя женщина.

Погибшая находилась со своей семьей на водоеме, когда на территории Гродненской области поднялся мощный шквалистый ветер.

Буря привела к падению деревьев в Дятловском, Зельвенском и Свислочском районах. Также, как сообщили в МЧС, сильный ветер сорвал кровли с нескольких жилых домов.

В Следственном комитете сообщили подробности гибели жительницы Волковысского района.

По предварительным данным, женщина с мужем и детьми приехали для отдыха на водоем. При усилении ветра все семейство начало спешно собирать вещи. Дети укрылись в палатке.

Одно из крупных деревьев обломилось от ветра и упало на женщину. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Дети и муж погибшей не пострадали.

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