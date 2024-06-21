Из-за сильного ливня в Зельвенском районе от падения дерева погибла женщина

Погибшая находилась со своей семьей на водоеме, когда на территории Гродненской области поднялся мощный шквалистый ветер.

Буря привела к падению деревьев в Дятловском, Зельвенском и Свислочском районах. Также, как сообщили в МЧС, сильный ветер сорвал кровли с нескольких жилых домов.

В Следственном комитете сообщили подробности гибели жительницы Волковысского района.

По предварительным данным, женщина с мужем и детьми приехали для отдыха на водоем. При усилении ветра все семейство начало спешно собирать вещи. Дети укрылись в палатке.

Одно из крупных деревьев обломилось от ветра и упало на женщину. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Дети и муж погибшей не пострадали.