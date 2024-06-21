В США завод, утилизирующий мусор, обогатился на 6 млн долларов, извлекая из отходов мелкие монеты

Таким образом, заводу удалось получить дополнительный доход в 6 млн долларов.

Каждый год предприятие сжигает 20 млн тонн отходов. После завершения процесса утилизации специальное устройство просеивает оставшийся пепел. В нем остается множество монеток, чаще всего номиналом в 25 центов. Отсортированные монеты тщательно промываются, потом происходит оценка их состояния.

По сообщению источника, с 2017 года предприятие выудило из мусора монеты на сумму в 10 млн долларов. Из них пригодными к использованию оказались 6 млн долларов.

Сотрудникам завода оставалось только сдать всю эту мелочь в банк, и обменять ее на нормальные деньги. По мнению экспертов, граждане США каждый год выбрасывают вместе с мусором примерно 68 млн долларов мелкими монетками.