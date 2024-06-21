Мама Прохара Шаляпина призналась, что каждый роман ее эпатажного сына является испытанием

10:49 2024-06-21
Мама Прохара Шаляпина призналась, что каждый роман ее эпатажного сына является испытанием

Елена Ивановна в интервью для телепередачи «Основано на реальных событиях» на канале НТВ открыто признается, что каждая новая избранница Прохора вызывает у нее серьезную тревогу и сильно воздействует на ее нервную систему.

Особенно тяжело матери артиста далось его союз с Ларисой Копенкиной, которая на момент свадьбы была старше Прохора на 30 лет.

Елена Ивановна узнала об их отношениях из СМИ и пришла в настоящий шок.

Стресс от новости о новой возлюбленной сына оказался настолько серьезным, что Елене пришлось вызывать скорую помощь.

В итоге мать Шаляпина была госпитализирована в волгоградской больнице с инфарктом.

Сам артист о реакции своей матери:

Она не понимала, что происходит, и мне было сложно объяснить ей. Мама отчаянно плакала.

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