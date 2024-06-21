Мама Прохара Шаляпина призналась, что каждый роман ее эпатажного сына является испытанием

Особенно тяжело матери артиста далось его союз с Ларисой Копенкиной, которая на момент свадьбы была старше Прохора на 30 лет.

Елена Ивановна узнала об их отношениях из СМИ и пришла в настоящий шок.

Стресс от новости о новой возлюбленной сына оказался настолько серьезным, что Елене пришлось вызывать скорую помощь.

В итоге мать Шаляпина была госпитализирована в волгоградской больнице с инфарктом.

Сам артист о реакции своей матери: