Мама Прохара Шаляпина призналась, что каждый роман ее эпатажного сына является испытанием

Особенно тяжело матери артиста далось его союз с Ларисой Копенкиной, которая на момент свадьбы была старше Прохора на 30 лет.
Елена Ивановна узнала об их отношениях из СМИ и пришла в настоящий шок.
Стресс от новости о новой возлюбленной сына оказался настолько серьезным, что Елене пришлось вызывать скорую помощь.
В итоге мать Шаляпина была госпитализирована в волгоградской больнице с инфарктом.
Сам артист о реакции своей матери:
Она не понимала, что происходит, и мне было сложно объяснить ей. Мама отчаянно плакала.
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