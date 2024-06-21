Тело девушки, унесенной в море в Сочи, нашли через 5 дней

Девушка приехала на море первый раз, она хотела развеяться после расставания с парнем. Когда начался шторм, гуляла по пляжу со своим другом.

Внезапно девушку смыло волной в море. Эпизод исчезновения молодой туристки в бушующих волнах попал на видео, которое разошлось по интернету.

Сестра погибшей сообщила, что люди, которые были на берегу, видели происходящее, но на помощь никто не пришел. Искать девушку в море спасатели и полиция начали не сразу.

По данным телеграм-канала Маш, утопленницу нашли напротив пляжа "Зеленая Роща" в Хостинском районе, от пляжа "Ривьера", где она гуляла с другом, девушку унесло на несколько километров. Поиски продолжались 5 дней.

Личность утонувшей пока не установлена, это произойдет после процедуры опознания.

По сообщениям прессы, пропавшую в море девушку зовут Диана, она плохо знала об опасности, которую таит в себе шторм, и почти не умела плавать. На отдых она приехала с другом Андреем из города Усмань.

Подруга Татьяна:

Она только недавно рассталась с парнем, поэтому предложение друга [поехать вместе на юг] восприняла с радостью. Радовалась, потому что впервые ехала на море — и сразу в Сочи.

Молодые люди встретили в одном из клубов еще одного парня - Дениса. Все вместе рано утром, в 4 часа, пошли на пляж, чтобы сделать фотографии на фоне шторма. Молодые парни утверждают, что Диана специально подошла поближе к воде, чтобы сделать крутые снимки.

Андрей пытался ее отговорить, но она ответила ему грубостью. Денис пытался удержать ее за руки, но сверху на них обрушилась большая волна. Парня она откинула к берегу, а девушку унесла в море.

По словам сестры Аники, Диану дважды отшвырнуло на берег, но никто из находящихся рядом людей даже не подумал оказать ей помощь. Андрей побежал за спасателями, хотя был уверен, что вытащить девушку на берег могли те, кто был рядом. Вместо этого люди просто стояли и снимали все происходящее на телефон.

Стояли люди и просто смотрели и снимали на телефон. Все видели, но никто не помог. Это произошло на берегу, не в глубине.

Также Аника признает, что парни тоже виноваты в случившемся:

Они не помогли, когда была возможность! И вообще, в шторм подходить к морю запрещено. Они это знали!

Диана впервые на море, ей 20 лет, она многое не понимает. Но Андрею 31-32 года, он должен был понимать всю опасность и не позволить вообще идти туда!

Аника отметила, что несмотря на штром, пляж не закрыли, спасателей рядом не было, спасательных кругов тоже.

Мы пытаемся дозвониться до органов весь день. Они даже не приняли еще дело. Не звонили в больницы и не рассылали фото о пропаже человека. Очень халатное отношение органов власти.

Сестра погибшей сообщила, что спасатели не стали сразу искать Диану, в полиции не взяли заявление от друга, сказали - это должны делать только родственники.