Людям с сухой кожей, стоит задуматься, нет ли у них привычки подолгу принимать душ

Дерматолог Эмма Амоафо-Менса уверена, что неприятные симптомы сухой кожи зачастую напрямую связаны с тем, что люди чрезмерное количество времени тратят на любимую водную процедуру.

Женщина объяснила, что длительное пребывание под душем (особенно с горячей водой) удаляет с кожи натуральные жиры — и сухость станет ожидаемым результатом, ведь естественная потеря влаги начнёт происходить быстрее.

Эмма уверена, что принимать душ нужно не более десяти минут, а после можно сделать ещё кое-что очень полезное для кожи — воспользоваться увлажняющей косметикой.