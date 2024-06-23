Прихлопнул пчелу или осу в Германии - получи штраф 10-65 тыс. евро

22:46 2024-06-23
Прихлопнул пчелу или осу в Германии - получи штраф 10-65 тыс. евро

Убивать насекомых в этой стране - очень накладное дело, некоторых нельзя даже ловить и просто беспокоить, уничтожение домиков летающей и жужжащей живности - серьезное преступление.

Действительно, при изучении немецких законов может сложиться впечатление, что у насекомых тут больше прав, чем у двуногих жителей страны.

Пчел, ос, бабочек, пауков, шершней, шмелей немцы берегут, как зеницу ока, потому что их популяция массово сокращается. Под особой защитой находятся исчезающие виды - всего их 33 000.

Насекомые очень важны для поддержания экосистемы, исчезновение маленьких, но таких незаменимых животных чревато серьезными проблемами для человека, в том числе это ведет к ощутимому экономическому ущербу.

Уничтожать нельзя отдельные виды ос, пчел, пауков, их не стоит травмировать, ловить или просто беспокоить, гнезда ос и пчел тоже под охраной.

За причинение вреда насекомому или его домику в Германии можно получить штраф от 5-10 до 65 тысяч евро. Зависит от того, какой именно вид вы обидели.

Из 550 местных видов пчел в этой стране 40 уже вымерли, почти половина всех остальных - на грани исчезновения.

Гонять, а тем более убивать пауков тоже не стоит, нельзя портить их паутину, которая считается средой обитания этих насекомых. Под особо пристальной охраной в Германии находятся 5 видов пауков.

Что касается комаров, штраф за их убийство пока в этой стране не предусмотрен.

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