Жених с невестой решили подавать на свадьбе алкоголь «по билетам»

17:20 2024-06-24
Жених с невестой решили подавать на свадьбе алкоголь «по билетам»

В приглашениях было указано, что гости не будут иметь возможность пользоваться баром, но зато получат «билеты на напитки».

То есть им разрешено будет выпить по две порции алкоголя (именно на такое количество даёт право каждый билет), но не разрешено будет передавать билет кому-то другому.

Невеста не любит алкоголь и неуютно себя чувствует в обществе нетрезвых людей — отсюда и такое требование, которое многие гости посчитали нелепостью.

Кстати, пользователи интернета согласны, что идея с билетами довольно нелепа. Выпить всего два напитка на празднике, который длится несколько часов — это недостаточно и просто смешно.

Если 90-летняя тётя Бетти не хочет пить алкоголь, то что плохого, если она передаст свой билет дяде Джо?

В общем, невесте и жениху порекомендовали пересмотреть алкогольные правила, пока не поздно, или уж вообще устроить свадьбу без гостей.

Храмова Оксана
20:31

Храмова Оксана

Самый быстро разгоняющийся мотоцикл в мире

Самый быстро разгоняющийся мотоцикл в мире

Речь идет о реактивном дрэг-байке француза Эрика Тебула, который установил просто невероятный рекорд.
Храмова Оксана
18:55

Храмова Оксана

Пять жутких фактов о маньяке Андрее Чикатило

Пять жутких фактов о маньяке Андрее Чикатило

Когда убийце дали выступить на суде, его речь длилась два часа, маньяк пытался оправдаться рассказами о трудном детстве и выдать себя за сумасшедшего, чтобы избежать смертной казни.
admin
17:11

admin

Mansory создает первое 2-дверное купе Lamborghini Urus

Mansory создает первое 2-дверное купе Lamborghini Urus

Mansory представила ограниченную серию Venatus Coupe EVO C на базе Lamborghini Urus. Компания стала первой в мире, превратив Urus в двухдверное купе.
admin
13:19

admin

Самое воинственное папуасское племя, которое так сильно недолюбливают соседи – это племя асаро мудмен

Самое воинственное папуасское племя, которое так сильно недолюбливают соседи – это племя асаро мудмен

Опираясь на самые древние и тёмные традиции, мужская часть племени асаро мудмен обмазывает своё тело глиной и носит ритуальные маски воинов.
admin
13:09

admin

Esperante GTR-1 — гоночный автомобиль для дорог общего пользования

Esperante GTR-1 — гоночный автомобиль для дорог общего пользования

Когда Panoz говорит, что Esperante GTR-1 — это «гоночный автомобиль для дорог общего пользования», компания не шутит.
admin
13:05

admin

Equus Bass 770 был представлен в 2015 году в США

Equus Bass 770 был представлен в 2015 году в США

Купе получило 6,2-литровый V8 мощностью 640 л.с. Во внешнем виде можно заметить общие с Mustang и Charger черты.