Жених с невестой решили подавать на свадьбе алкоголь «по билетам»

То есть им разрешено будет выпить по две порции алкоголя (именно на такое количество даёт право каждый билет), но не разрешено будет передавать билет кому-то другому.

Невеста не любит алкоголь и неуютно себя чувствует в обществе нетрезвых людей — отсюда и такое требование, которое многие гости посчитали нелепостью.

Кстати, пользователи интернета согласны, что идея с билетами довольно нелепа. Выпить всего два напитка на празднике, который длится несколько часов — это недостаточно и просто смешно.

Если 90-летняя тётя Бетти не хочет пить алкоголь, то что плохого, если она передаст свой билет дяде Джо?

В общем, невесте и жениху порекомендовали пересмотреть алкогольные правила, пока не поздно, или уж вообще устроить свадьбу без гостей.