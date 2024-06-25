Опасная для жизни человека бактерия стала источником электричества

В научном процессе бактерию изменили при помощи биоинженерии.
По словам ученых, проводивших опыта, по всей земной природе можно найти достаточно экзотические микробы, которые способны вырабатывать электричество естественным путем.
В научном процессе бактерию изменили при помощи биоинженерии.
По словам ученых, проводивших опыта, по всей земной природе можно найти достаточно экзотические микробы, которые способны вырабатывать электричество естественным путем.
admin
Патрулируя пляж, полицейский услышал детские крики и поспешил найти их источник.
Храмова Оксана
Если мужчина будет слишком назойливо предлагать знакомство или как-то неправильно проявит свое внимание к даме на улице или любом другом месте, то получит штраф в 700 евро.
Храмова Оксана
Речь идет о реактивном дрэг-байке француза Эрика Тебула, который установил просто невероятный рекорд.
Храмова Оксана
Когда убийце дали выступить на суде, его речь длилась два часа, маньяк пытался оправдаться рассказами о трудном детстве и выдать себя за сумасшедшего, чтобы избежать смертной казни.
admin
В приглашениях было указано, что гости не будут иметь возможность пользоваться баром, но зато получат «билеты на напитки».
admin
Mansory представила ограниченную серию Venatus Coupe EVO C на базе Lamborghini Urus. Компания стала первой в мире, превратив Urus в двухдверное купе.
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