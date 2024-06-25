Опасная для жизни человека бактерия стала источником электричества

16:42 2024-06-25
Опасная для жизни человека бактерия стала источником электричества

в основе нового способа получения электричества лежит смертельно опасная для человеческой жизни бактерия E.сoli.

В научном процессе бактерию изменили при помощи биоинженерии.

По словам ученых, проводивших опыта, по всей земной природе можно найти достаточно экзотические микробы, которые способны вырабатывать электричество естественным путем.

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