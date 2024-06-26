В Минске ребенок выпал из окна четвертого этажа

14:35 2024-06-26
В Минске ребенок выпал из окна четвертого этажа

Двухлетний ребенок выпал из окна в Минске — в милиции рассказали подробности инцидента.

Пострадавший малыш воспитывается в полной молодой семье, которая не попадала в поле зрения милиции.

Других детей у пары нет, мальчик не признавался находящимся в социально опасном положении.

Вечером около 20:30 его 24-летняя мать готовила ужин и на короткое время оставила сына играть одного.

Ребенок взобрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, хлипкие крепления не выдержали его веса.

В милиции напомнили, что в начале июня в Первомайском районе из окна также выпала двухлетняя девочка. Ситуация аналогичная: малышка находилась в комнате одна, пока родители готовили ужин. Девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала на улицу. От серьезных последствий ее спасло то, что квартира находилась на первом этаже. 

— Девочка — четвертый ребенок в семье, которая характеризуется положительно и ранее не попадала в поле зрения правоохранителей. Со слов родителей, окно никогда не открывали полностью, но в этот раз инициативу проявили старшие дети. После обследования медики отпустили малышку домой с родителями, диагностировав ушибы, — рассказал заместитель начальника ИДН РУВД Сергей Потапенко.

Правоохранители напоминают, что не стоит выпускать детей из виду даже на минуту, также маскитные сетки только повышают опастность.

Показать следующие комментарии
Фото
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.
admin
17:05

admin

1980: Неадекватное поведение Стэнли Кубрика которое очень сильно обсуждалось в СМИ

1980: Неадекватное поведение Стэнли Кубрика которое очень сильно обсуждалось в СМИ

Кубрик прославился, как массовый деконструктор, которому подчинялся любой существующий на свете жанр кинематографа.
admin
17:04

admin

1978: Роман Полански встречается с несовершеннолетней, что вызвало огромный скандал

1978: Роман Полански встречается с несовершеннолетней, что вызвало огромный скандал

Полански - один из самых культовых американских и европейских режиссёров своего времени, подаривший миру не один полноправный шедевр в том или ином жанре, однако сегодняшняя публика почти забыла давний скандал с участием постановщика.
admin
16:58

admin

1971: Запрет «Заводного апельсина»

1971: Запрет «Заводного апельсина»

Один из первых связанных с запретом кино-скандалов произошёл в начале 1970-х: тогда Стэнли Кубрик экранизировал провокационную антиутопию Энтони Бёрджесса, «Заводной апельсин».
admin
16:56

admin

1936: Дорогая измена Мэри Астор, это был первый секс скандал Голливуда

1936: Дорогая измена Мэри Астор, это был первый секс скандал Голливуда

Первый в истории Голливуда секс-скандал произошёл в самом пике 1930-х: «виновницей» торжества стала популярная актриса Мэри Астор.
admin
16:53

admin

1914: Четыре жены Чарли Чаплина

1914: Четыре жены Чарли Чаплина

Личная жизнь одного из главных комедиантов в истории Голливуда сильно разнилась с его экранными гротескными образами.
admin
16:37

admin

Даже местные обитатели Намибии зовут бергдамцев «чёрными людьми»

Даже местные обитатели Намибии зовут бергдамцев «чёрными людьми»

Не по цвету кожи, а как раз за ту самую особенность – никогда не мыться. Но при всём своём необычном жизненном укладе, у представителей данного племени свои представления о должной гигиене.
admin
16:28

admin

Бедуины - cуровые жители пустыни очень трепетно относятся к воде в тех местах, в которых обитают

Бедуины - cуровые жители пустыни очень трепетно относятся к воде в тех местах, в которых обитают

Оно и немудрено, ибо для этого народа такое распространённое выражение, как «Вода – это жизнь» является данностью, а не какой-то абстрактной и возвышенной фразой о первоисточнике жизни для всех растений и живых существ.