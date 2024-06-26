В Минске ребенок выпал из окна четвертого этажа

Пострадавший малыш воспитывается в полной молодой семье, которая не попадала в поле зрения милиции.

Других детей у пары нет, мальчик не признавался находящимся в социально опасном положении.



Вечером около 20:30 его 24-летняя мать готовила ужин и на короткое время оставила сына играть одного.

Ребенок взобрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, хлипкие крепления не выдержали его веса.

В милиции напомнили, что в начале июня в Первомайском районе из окна также выпала двухлетняя девочка. Ситуация аналогичная: малышка находилась в комнате одна, пока родители готовили ужин. Девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала на улицу. От серьезных последствий ее спасло то, что квартира находилась на первом этаже.



— Девочка — четвертый ребенок в семье, которая характеризуется положительно и ранее не попадала в поле зрения правоохранителей. Со слов родителей, окно никогда не открывали полностью, но в этот раз инициативу проявили старшие дети. После обследования медики отпустили малышку домой с родителями, диагностировав ушибы, — рассказал заместитель начальника ИДН РУВД Сергей Потапенко.



Правоохранители напоминают, что не стоит выпускать детей из виду даже на минуту, также маскитные сетки только повышают опастность.