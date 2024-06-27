Песков: Кадыров, говоря о кровной мести, призывал жестко бороться с терроризмом

«[В заявлении Кадырова] речь также шла о тех, кто поддерживает терроризм, кто вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не возникает сомнения, что борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой», — сообщил Песков, комментируя высказывание Кадырова.