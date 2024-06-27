Пэрис Хилтон будучи подростком столкнулась с жестоким обращением в психбольнице

«Меня насильно кормили лекарствами и подвергали сексуальному насилию со стороны персонала <...> Меня жестоко связали и потащили по коридорам, раздели догола и бросили в одиночную камеру», — рассказала Хилтон.

Перис даже обратилась к Конгрессу с инициативой улучшить контроль за условиями содержания детей в системах социального обеспечения, особенно для тех, кто лишен родительской опеки.

Она предложила ввести регулярные проверки состояния этих детей.