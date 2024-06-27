Пэрис Хилтон будучи подростком столкнулась с жестоким обращением в психбольнице

14:08 2024-06-27
Пэрис Хилтон будучи подростком столкнулась с жестоким обращением в психбольнице

В 16 лет американская певица и актриса Пэрис Хилтон была отправлена в психиатрическую клинику для прохождения реабилитации из-за своего бунтарского поведения.

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«Меня насильно кормили лекарствами и подвергали сексуальному насилию со стороны персонала <...> Меня жестоко связали и потащили по коридорам, раздели догола и бросили в одиночную камеру», — рассказала Хилтон.

Перис даже обратилась к Конгрессу с инициативой улучшить контроль за условиями содержания детей в системах социального обеспечения, особенно для тех, кто лишен родительской опеки.

Она предложила ввести регулярные проверки состояния этих детей.

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