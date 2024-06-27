История Аззо Бассоу - «последнего неандертальца» на Земле

20:21 2024-06-27
История Аззо Бассоу - «последнего неандертальца» на Земле

В 1931 году возле марокканского города Марракеш нашли человека, очень похожего на неандертальца, и этот факт почти стал сенсацией.

Как и у далекого предка человека, у найденного "неандертальца" был необычный лоб скошенной формы, массивная нижняя челюсть, крупные надбровные дуги.

Мужчина проживал в пещере, не носил одежду, кормился собиранием растений и охотой на животных. Для этого применял палки и камни. По внешнему виду и образу жизни он был явным представителем неандертальцев.

Новость о найденном древнем предке человека всколыхнула весь мир. Им заинтересовались ученые.

Пещера Аззо была в долине Дадес, питался он сырым мясом, потому что огонь разводить не умел. Речь представляла собой нечленораздельные звуки, которые произносились с разной эмоциональной окраской.

Руки достигали колен, ступни были плоской формы и удлиненные. В общем все было так, как, по мнению ученых, было у древних неандертальцев.

Аззо Бассоу стал знаменит на весь мир, к нему приезжала пресса, фотографировала, о нем писали, его изучали.

Неожиданно "экспонат" умер, предположительно, ему было 60 лет. Тогда ученые решили разыскать его родственников. И такие действительно нашлись. Это были две девочки - Хиса и Геркайя. У них тоже была странная голова и прочие особенности.

Как известно, неандертальцы жили почти 40 000 лет назад, потом они исчезли. Вот почему найденный Аззо Бассоу и его родственники - были сенсацией, ну почти сенсацией. Увы, вскоре нашлось объяснение.

Все эти люди родились с редкой и тяжелой генетической болезнью, при которой череп и мозг значительно меньше, чем у обычного человека.

Речь идет о микроцефалии, она, в свою очередь, приводит к полному или почти полному отсутствию интеллекта у человека.

В этой истории некоторые вопросы остались без ответов: как Аззо попал в пещеру, кто были его родители и как он выжил в таких условиях, будучи слабоумным.

Храмова Оксана
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Храмова Оксана

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