В Кабардино-Балкарии погиб турист во время восхождения на Эльбрус

Он возглавлял группу экстремалов из трех человек. В какой-то момент ему стало плохо.
Прибывшим сотрудникам МЧС спасти мужчину не удалось, тело погибшего спустили вниз на носилках и передали полиции.
Он возглавлял группу экстремалов из трех человек. В какой-то момент ему стало плохо.
Прибывшим сотрудникам МЧС спасти мужчину не удалось, тело погибшего спустили вниз на носилках и передали полиции.
admin
При этом выполнение международных рейсов продолжается, поскольку из Терминала-1 вылетают только внутренние рейсы, а международные - из Терминала-3.
admin
По данным исследователей, результаты ненастоящих «студентов» в среднем были на полбалла выше, чем у их реальных сверстников.
admin
Американская президентская гонка плавно подходит к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства.
Храмова Оксана
Увидеть эти достопримечательности и известные всему миру места хотят все путешественники, но потом получают сильное разочарование. В чем же дело?
Храмова Оксана
В 1931 году возле марокканского города Марракеш нашли человека, очень похожего на неандертальца, и этот факт почти стал сенсацией.
admin
В 16 лет американская певица и актриса Пэрис Хилтон была отправлена в психиатрическую клинику для прохождения реабилитации из-за своего бунтарского поведения.
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