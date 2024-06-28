Многодетная мама из Великобритании хотела показать детям, что наркотики - это зло, и умерла от передоза

20:42 2024-06-28
Многодетная мама из Великобритании хотела показать детям, что наркотики - это зло, и умерла от передоза

Британка боялась развития наркозависимости у детей и своим трагическим примером показала, к чему это может привести.

31-летняя жительница Великобритании, мама четверых детей, вела блог, где рассказывала школьникам об опасности наркотиков.

Ким Ширли, которая сама прошла через наркозависимость, делилась в Фейсбуке своей историей успеха.

Женщина рассказывала, какие положительные изменения произошли в ее жизни после отказа от наркотиков. Например, она радовалась, что стала выглядеть намного лучше.

Многодетная мама приходила в школы, где выступала перед детьми, пропагандируя жизнь без наркотиков.

Все было хорошо, пока в какой-то момент женщина не стала снова подсаживаться на запрещенные вещества.

На одной из вечеринок она встретила старых приятелей, которые снова предложили ей наркотики. После реабилитации в клинике прошло пять месяцев.

Ким Ширли снова стала наркозависимой, но тщательно скрывала это от подписчиков и детей. Она продолжала всем врать, рассказывая, как одержала победу над наркотиками.

В итоге все закончилось очень печально. В один из дней британка умерла, превысив дозу: Ким за один раз приняла сразу несколько видов наркотических препаратов, смешав это все с алкоголем.

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