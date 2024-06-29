Москву ожидает жара, которой не было больше 100 лет

В первых числах июля температура превысит 30-градусную отметку. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец:

Июль начнется с жары, которой в Москве не было более века.

В понедельник температура достигнет +33 градусов. До этого рекордный показатель был зафиксирован в 1898 году (+32,6).

Во вторник будет еще горячее, термометр покажет до +34 градусов. И этот день тоже может стать рекордным: в 1890 году в этот день было +31,9.

В среду ожидается еще один рекорд: воздух прогреется до +33, до этого самый высокий показатель был в 1917 году и составлял +32,2 градуса.

Ночи тоже будут тропическими. В это время суток температура в начале июля составит от 15 до 20 градусов тепла.

Температура воды у поверхности водоемов уже составляет от +14 до + 23 градусов. Жара может добавить к этим показателям еще 1-2 градуса.