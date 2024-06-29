В Индонезии почти 3000 семей живут прямо на свалке

01:59 2024-06-29
В Индонезии почти 3000 семей живут прямо на свалке

В пригород Бекаси отправляют многочисленные отходы промышленных предприятий, в этот район стекают сточные воды, но здесь живут люди, прямо среди куч мусора, - почти 3000 семей.

Шокирующие снимки этого ужасно загрязненного места, с живущими там людьми опубликованы иностранным изданием Daily Mail.

Фотограф Сэттлер решил посетить это место, освещая проблему утилизации отходов в Индонезии. Он сообщил, что каждый день на свалку прибывает до 9 тыс. тонн мусора всех мастей.

Для жизни здесь просто ужасающие условия - повсюду противные запахи, вредные бактерии. Семьи живут с детьми, сооружая самодельные домики. Доступа к нормальной питьевой воде и услугам врача у этих жителей свалки нет.

Джакарта - столица Индонезии, в 19 км от нее расположен огромный полигон, самый крупный в юго-восточной Азии. Речь идет о Bantar Gebang, и это место полностью завалено мусором.

Именно здесь фотограф Александр Сэттлер сделал свою уникальную и ужасающую фотосессию, отражающую повседневный быт индонезийцев, живущих прямо на свалке.

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