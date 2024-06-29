Около 30% владельцев электромобилей хотят сменить их на автомобили с ДВС

29% – это средний показатель.

Самая большая доля "отказников" в Австралии (49%), США (46%) и Бразилии (38%).

Меньше всего таких в Японии (13%), Италии (15%) и Франции (18%).

Главными причинами отказа от "электричек" называют недостаточно хорошо развитую зарядную инфраструктуру (35%), высокую стоимость владения (34%), особенности поездок на дальние расстояния (32%).

У 24% респондентов нет возможности заряжать машину дома, а 21% считает "напрягающим" сам процесс зарядки.

Зарядка аккумулятора электрокара длится гораздо дольше, чем заправка обычного авто с ДВС.

Для людей, которые привыкли к удобству и быстроте эксплуатации машины это может оказаться серьезной проблемой.