Около 30% владельцев электромобилей хотят сменить их на автомобили с ДВС

14:38 2024-06-29
Около 30% владельцев электромобилей хотят сменить их на автомобили с ДВС

Электромобили пока остаются не очень хорошим выбором для дальних поездок, и дело даже не в том, что по пути можно не найти зарядную станцию, этот вопрос как раз можно спланировать заранее.

29% – это средний показатель.

Самая большая доля "отказников" в Австралии (49%), США (46%) и Бразилии (38%).

Меньше всего таких в Японии (13%), Италии (15%) и Франции (18%).

Главными причинами отказа от "электричек" называют недостаточно хорошо развитую зарядную инфраструктуру (35%), высокую стоимость владения (34%), особенности поездок на дальние расстояния (32%).

У 24% респондентов нет возможности заряжать машину дома, а 21% считает "напрягающим" сам процесс зарядки.

Зарядка аккумулятора электрокара длится гораздо дольше, чем заправка обычного авто с ДВС.

Для людей, которые привыкли к удобству и быстроте эксплуатации машины это может оказаться серьезной проблемой.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
16:29

admin

Катманду, Непал: Признаётся одним из самых загрязненных городов Азии

Катманду, Непал: Признаётся одним из самых загрязненных городов Азии

Индекс загрязнения атмосферы составляет 50,9 мкг/м, что в 10 раз превышает допустимую норму. Рекомендуемый максимум – 5 мкг/м.
admin
16:21

admin

Крако в Италии: Прекрасный город стал пустующим из-за... канализации

Крако в Италии: Прекрасный город стал пустующим из-за... канализации

Район расположен на территории итальянской провинции Матера. Основанный в 8 веке до н.э., город понемногу начал расти, и к 1500 году население составило порядка 1000 человек.
admin
15:48

admin

Как собирают гнезда стрижей для супа в странах Азии

Как собирают гнезда стрижей для супа в странах Азии

Некоторые виды стрижей вьют гнезда из своей слюны, и из них готовят дорогой суп.
admin
15:44

admin

Ягоды асаи — это маленькие фиолетовые плоды, которые растут на пальмах в тропических лесах Амазонии

Ягоды асаи — это маленькие фиолетовые плоды, которые растут на пальмах в тропических лесах Амазонии

В США и многих других странах они считаются «суперпродуктом», то есть продуктом, приносящим большую пользу для здоровья человека.
admin
14:50

admin

В аэропорту Екатеринбурга сел на брюхо самолет

В аэропорту Екатеринбурга сел на брюхо самолет

Информацию подтвердили в пресс-службе Кольцово. К счастью, никто из пассажиров, бортпроводниц и пилотов не пострадал.
admin
14:45

admin

Ученые доказали, что алкоголизм ускоряет биологическое старение

Ученые доказали, что алкоголизм ускоряет биологическое старение

В новом исследовании команда сосредоточилась на изучении связи спиртных напитков и процессов метилирования ДНК, от которых зависит старение организма.