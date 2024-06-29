Ягоды асаи — это маленькие фиолетовые плоды, которые растут на пальмах в тропических лесах Амазонии

Считается, что ягоды асаи богаты антиоксидантами, полезными жирами и другими питательными веществами.

Сбор ягод асаи происходит вручную, людям приходится своими силами лезть на пальмы высотой до 25 метров.

Чтобы подняться на дерево, они используют веревку, которая надевается на две ноги.

Никакой страховки у рабочих нет, поэтому они запросто могут упасть и разбиться насмерть.

К тому же, в лесах Амазонии их могут укусить ядовитые насекомые или напасть дикие хищники.

Самое страшное, что сбором ягод асаи в основном занимаются подростки. Дело в том, что стволы пальм очень тонкие, и не могут выдержать вес тела взрослых людей.

С вершины ветки с ягодами приходится спускать аккуратно, чтобы не повредить ягоды.

За 50 корзин с ягодами асаи фермеры получают примерно 900 долларов.