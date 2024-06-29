Самое полезное лакомство в СССР: что такое паста Амосова и из чего ее готовят

16:40 2024-06-29
Самое полезное лакомство в СССР: что такое паста Амосова и из чего ее готовят

Пастой Амосова в Советском Союзе называли смесь сухофруктов с лимоном, орехами и медом. Блюдо считалось невероятно полезным.

Паста Амосова рекомендовалась для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, а также пищеварительного тракта.

Вкусное лекарство предотвращает возникновение тромбов, укрепляет иммунитет. И это действительно очень изысканный десерт, причем низкокалорийный.

Рецепт продукта был придуман Николаем Михайловичем Амосовым - советским кардиологом и хирургом.

Ингредиенты пасты, по мнению ее создателя, ускоряют восстановление после болезни, полученной травмы или перенесенной операции.

Стандартный состав лечебного десерта: курага, изюм, чернослив, инжир, грецкие орехи, лимон и мед. Все компоненты добавляются в одинаковом объеме - по 500 г, кроме лимона (берется только один фрукт).

Ингредиенты промываем, измельчаем в блендере или в мясорубке. Лимон предварительно нужно очистить от косточек. Грецкие орехи очищаем от скорлупы и тоже отправляем в блендер.

Все составляющие заправляются медом. Смесь распределяется по банкам, хранится в холодильнике. Кушать ее надо по 1-2 столовых ложки в день. Это будет отличной профилактикой болезней сердца и сосудов, простудных заболеваний, а также укрепить иммунитет.

Детская доза должна быть уменьшена до 1 чайной ложки в день.

Нельзя лакомиться этим десертом беременным, людям с сахарным диабетом и страдающим от аллергии.

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