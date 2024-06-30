Легализация наркотиков в США: эксперимент, который оказался провальным

Американская легальная наркоиндустрия потерпела полный крах, потому что она не в состоянии конкурировать с картелями.

Так весьма показательным стало недавнее разорение стартапа по продаже каннабиса MedMen при капитализации в 3 млрд долларов.

80% марихуаны разводится подпольно, без выплаты налогов и без контроля со стороны полиции. Что касается легального бизнеса, он терпит полный крах.

Под началом наркокартелей тысячи ферм, расположенных в западной части США, и они приносят миллиарды долларов для теневого сектора экономики.

Легальные конкуренты не выдерживают противостояния, их всеми путями вытесняют с рынка, некоторых ликвидируют физически.

Китайские триады основали свыше 3000 ферм в Оклахоме, там же появляются и лаборатории по изготовлению "тяжелых наркотиков" - опиоидов.

Каждый год около 100 000 американцев погибают от передозировки. Такие показатели просто огромны и не сопоставимы даже с военными потерями в Корее, Вьетнаме, Ираке вместе взятых.

Из-за захлестнувшей страну волны наркомании средняя продолжительность жизни американцев начинает снижаться. Распространение наркотиков ведет к росту преступности.

В некоторых штатах улицы просто заполнены погибающими от передоза наркоманами.

Трамп, который может прийти к власти этой осенью, обещает объявить войну наркодельцам и планирует ввод войск на север Мексики.

Меры, сдерживающие наркобизнес, нужны незамедлительно, потому что картели сводят на нет легальную индустрию и все решительнее берут под свой контроль все американские штаты.