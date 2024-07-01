ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 300 млн российских рублей

Более 70% американцев считают, что Байден не может претендовать на президентский пост из-за проблем с психикой

Согласно опросу, проведенному CBS после дебатов Байдена с бывшим президентом Дональдом Трампом, 72% респондентов полагают, что Байден не должен стремиться к переизбранию, а 28% считают, что он может продолжать участвовать в президентской гонке.