ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 300 млн российских рублей
До этого налоговики закрыли несколько фирм Нурмагомедова из-за недостоверных сведений в официальных бумагах.
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В Брянске остановили BMW с похищенным итальянцем Cтефано Гуидотти
Ранее прокатилась волна новостей о похищении гендира роспредставительства крупнейшего в Европе производителя технических газов.
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Вместе с Канье Уэстом в Россию прилетела его жена Бьянка Цензори
В Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского вместе с американским рэпером Канье Уэстом прилетела и его жена Бьянка Цензори.
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Более 70% американцев считают, что Байден не может претендовать на президентский пост из-за проблем с психикой
Согласно опросу, проведенному CBS после дебатов Байдена с бывшим президентом Дональдом Трампом, 72% респондентов полагают, что Байден не должен стремиться к переизбранию, а 28% считают, что он может продолжать участвовать в президентской гонке.
Храмова Оксана
Величайший актер в истории: каждый раз его приходится уговаривать на участие в съемках
Имя этого человека - Дэниел Дэй-Льюис, он сыграл менее 30 ролей, но получил 3 премии Оскара.
Храмова Оксана
Новое - это хорошо забытое старое: современные изобретения, которые были известны 100 лет назад
За сто с лишним лет человечество не особо продвинулось вперед, многие технологии, выдаваемые за нечто уникальное, уже существовали в прошлых веках.
admin
В Томске семилетний мальчик выпал с десятого этажа дома на улице Богдана Хмельницкого
Он жив, в тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимационное отделение.
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