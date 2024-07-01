Заплыв на резиновых женщинах в этом году проводиться не будет: власти Ленобласти посчитали это неприличным

23:38 2024-07-01
Заплыв на резиновых женщинах в этом году проводиться не будет: власти Ленобласти посчитали это неприличным

Мероприятие под названием Bubble Baba Challenge проводилось в Ленинградской области с 2003 года, но осенью 2023 года на автора всей этой затеи составили протокол, обвиняя его в неуважении к обществу.

Протокол был составлен после того, как появились публикации, рассказывающие о проведении необычных соревнований и показывающие забавные фотографии с этого мероприятия.

В полиции настоятельно рекомендовали организаторам отказаться от проведения заплыва, мотивируя это тем, что мероприятие "имеет высокий негативный общественный резонанс", а фотографии "оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность", а также демонстрируют "явное неуважение к обществу, государству".

Как известно, первый сплав с резиновыми секс-куклами произошел в августе 2003 года на Лосевском пороге. С тех пор соревнования проводились почти каждый год.

В первый раз участие в них приняли около 70 человек, а на последнем заплыве были уже 471 человек: 337 мужчин, 94 женщины.

Вот что написано на сайте проекта Bubble Baba Challenge в описании "резинового" заплыва:

Участники в сопровождении надувных резиновых женщин плывут по Лосевскому порогу. Кто быстрее проплыл — тот и выиграл. Мероприятие не для слабонервных.

Полиция была вынуждена сделать предупреждение организаторам, когда от хейтеров стали поступать жалобы. Вера из Петербурга, сомелье, 35 лет, участница заплыва:

Эти комментаторы – как бабки на скамейках, у которых все шлюхи и проститутки. Они обычно очень громко и возмущено кричат, а в ситуацию вникать даже не пытаются.

Еще одна участница - Алена, программист, 36 лет:

Думаю, что многим людям, которым мешает Bubble Baba Challenge, нечем больше заняться, как портить прекрасные мероприятия. Но, к сожалению, время такое...

Как бы там ни было, полюбившийся многим участникам сплав с резиновыми секс-куклами отменили, будет ли он когда-либо возобновлен - пока неизвестно.

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