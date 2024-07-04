Танцующий миллионер оказался совсем не тем, за кого себя выдавал

Заплыв на резиновых женщинах в этом году проводиться не будет: власти Ленобласти посчитали это неприличным

Мероприятие под названием Bubble Baba Challenge проводилось в Ленинградской области с 2003 года, но осенью 2023 года на автора всей этой затеи составили протокол, обвиняя его в неуважении к обществу.