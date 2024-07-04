Танцующий миллионер оказался совсем не тем, за кого себя выдавал
Несколько лет назад 53-летний Джанлука Вакки стал настоящей звездой Инстаграма, заполучив огромное число подписчиков: его называли "танцующим миллионером".
Храмова Оксана
Заплыв на резиновых женщинах в этом году проводиться не будет: власти Ленобласти посчитали это неприличным
Мероприятие под названием Bubble Baba Challenge проводилось в Ленинградской области с 2003 года, но осенью 2023 года на автора всей этой затеи составили протокол, обвиняя его в неуважении к обществу.
admin
ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 300 млн российских рублей
До этого налоговики закрыли несколько фирм Нурмагомедова из-за недостоверных сведений в официальных бумагах.
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В Брянске остановили BMW с похищенным итальянцем Cтефано Гуидотти
Ранее прокатилась волна новостей о похищении гендира роспредставительства крупнейшего в Европе производителя технических газов.
admin
Вместе с Канье Уэстом в Россию прилетела его жена Бьянка Цензори
В Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского вместе с американским рэпером Канье Уэстом прилетела и его жена Бьянка Цензори.
admin
Более 70% американцев считают, что Байден не может претендовать на президентский пост из-за проблем с психикой
Согласно опросу, проведенному CBS после дебатов Байдена с бывшим президентом Дональдом Трампом, 72% респондентов полагают, что Байден не должен стремиться к переизбранию, а 28% считают, что он может продолжать участвовать в президентской гонке.
Храмова Оксана
Величайший актер в истории: каждый раз его приходится уговаривать на участие в съемках
Имя этого человека - Дэниел Дэй-Льюис, он сыграл менее 30 ролей, но получил 3 премии Оскара.
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