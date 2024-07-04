«Я считаю, что я лучший на свете отец»: советы по воспитанию от дизайнера Артемия Лебедева - папы десяти детей

Одна только последняя жена, с которой он, кстати, недавно развелся, родила дизайнеру 6 детей.

Со всем своим потомством Артемий Лебедев, несмотря на нынешнее холостое положение, поддерживает отношения, всем помогает материально и активно участвует в воспитательном процессе, причем подходит к этому делу весьма своеобразно.

Вот несколько оригинальных советов родителям от отца 10 детей дизайнера и блогера, правнука Алексея Толстого, Артемия Лебедева.

Первый совет - любить ребенка несмотря ни на что и всегда поддерживать.

"В отношениях с детьми главный секрет - безусловность любви. То есть, родительская любовь должна быть по отношению к ребенку без каких-либо условий. Если родитель просто всегда любит и поддерживает ребенка, все остальные события на фоне такого подхода не имеют никакого определяющего значения".

Второй совет - ругать надо не ребенка, а его поступки.

"Ребенок прекрасный, замечательный и хороший, а то, что он вылил стакан воды на клавиатуру ноутбука - недопустимая х...ня".

Совет третий: не ругать за плохие отметки.

"Когда ребенок приносит первую двойку, я ему покупаю торт, и мы празднуем. И это лучшее, что можно сделать за 10 лет для воспитания!"

Ругать и бить за оценки - значит, искалечить ребенку психику. Артемий считает, что "оценки - вообще не важны, потому что никаких отметок в жизни не бывает, это просто условность".

Совет четвертый, по поводу мата в речи: ругаться можно, но только с 12 лет.

"Дети знают мат. Дети матерятся. Как правильно родителям договориться с детьми по этому вопросу? Я договорился так: можно знать любые слова, но произносить можно не любые. Поэтому материться у меня в семье разрешается только с двенадцати лет и только в присутствии тех, кому больше двенадцати".

А еще Артемий Лебедев уверен, что женщины не обязаны быть "хранительницами очага и воспитательницами детей". Наоборот, это, по его мнению, большая ошибка, а вот няньки и домработницы в семье просто необходимы. Только так возможно достичь полного равноправия между женщинами и мужчинами.

"Я как отец десятерых детей считаю, что нужны няньки и домработница. И после этого — полное равноправие и счастье".