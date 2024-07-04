Мало кто знает, но радуга на самом деле - это круг

21:30 2024-07-04
Мало кто знает, но радуга на самом деле - это круг

Оказывается, радугу в детстве мы все рисовали неправильно, потому что изображали ее в виде дуги.

Радугой называют оптический феномен, возникающий из-за преломления лучей солнца в водяных каплях. Как появляется вся эта разноцветная красота?..

Свет проникает через воздушный слой, развивая скорость 300 000 км/сек. Проходя через воду, лучи замедляются, потому что плотность воды больше плотности воздуха.

Попадая в капли воды, свет преломляется несколько раз в разных направлениях. От этого из потока белого света выделяются семь цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Капелька воды ведет себя как трехгранная стеклянная призма.

У всех цветовых волн разная длина, поэтому после преломления в воде они выходят из нее под разными углами. Так происходит разделение цветов, и мы видим радугу. Заметить ее можно, если стать спиной к солнцу, при этом воздух должен быть очень влажным.

При этом радуга представляет собой полный круг, но мы с земли можем видеть только его фрагмент - дугу. Рассмотреть весь круг можно с высоты птичьего полета, из самолета или поднявшись высоко в горы.

Чтобы наблюдать круглую радугу, нужен необычный ракурс, поэтому так сложно запечатлеть ее на снимках.

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