В 18 веке многие женщины из знатных семей стремились попасть в пиратские города: зачем они это делали

18:21 2024-07-05
В 18 веке многие женщины из знатных семей стремились попасть в пиратские города: зачем они это делали

Когда наступил золотой век пиратства, в крупнейшие города, населенные пиратами, стали в больших количествах прибывать женщины, включая знатных и уважаемых особ из богатых семейств.

На Тортуге в то время можно было запросто встретить жен видных военных и государственных чиновников из Европы. Зачем же столь уважаемые дамы ехали в опасные "мужские" города, кишащие преступниками?..

К 1700-ым годам на улицах крупных пиратских поселений активно открывались публичные дома, где дамы всех возрастов и национальностей стремились удовлетворить любые прихоти пиратов, изголодавшихся по женской ласке. Отчаянные головорезы, в свою очередь, готовы были щедро платить за интимные услуги.

Положение женщин в то непростое время было, мягко говоря, незавидным. Так, в 1715 году горничная в Англии получала 5 фунтов стерлингов (примерно 300 долларов сегодня) в год. Девушкам младше 16 лет вообще ничего не платили, они работали за еду и крышу над головой.

Женщины месяцами оставались одни, пока мужчины уходили в плавание, служили в армии или были на заработках. У многих их жен не было возможности работать, а тем, кто работал, платили жалкие гроши. Например, лондонский рабочий в среднем получал за месяц 5-7 фунтов, столько же, сколько женщине платили за год.

Жены и вдовы моряков и офицеров годами не получали денег за погибших или пропавших без вести мужей. Женщинам приходилось искать выход, чтобы как-то содержать себя и детей. Работать им не давали, владеть собственностью они не могли, прав в обществе у них не было.

Для многих отчаявшихся женщин единственным выходом было отправиться на пиратский остров, где существовали свои законы и свой порядок, отличные от внешнего мира.

Ехали туда и вдовы богатых мужчин, которым приходилось разбираться с долгами мужа, а также женщины, которых бросили мужья, девушки-сироты. Все они искали хоть какой-то заработок и вынуждены были пополнять местные бордели.

Между тем, пираты были довольно галантными кавалерами, они не скупились на деньги и подарки и хотели не только постельных утех, но и обычной женской ласки, общения, танцев и романтических свиданий.

Для сравнения: в Европе мужчины за ночь любви давали женщинам лишь по три медных пенса, в пиратском Нассау дам буквально забрасывали испанским золотом. Женщин там не обижали, а баловали украшениями и редкими безделушками. 

К середине 1700-ых численность местных мужчин в Нассау составляла лишь 40%, остальная часть населения состояла из европейских женщин.

В борделях работали местные красавицы, а также англичанки, испанки, немки, итальянки. Были тут дамы из Греции, Голландии, Франции, Ирландии, Китая, чернокожие женщины.

Некоторые европейки приезжали сюда ради экзотики, чтобы вживую увидеть настоящих пиратов. Молодые дамы бежали в пиратские города из бунтарских побуждений, если богатые родители запрещали им выходить замуж по любви.

Многие путаны, заработав приличное состояние, возвращались в Европу и выходили замуж, не афишируя свое прошлое. Некоторые открывали свои публичные дома и заводили собственный прибыльный бизнес.

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