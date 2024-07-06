С начала 2024 года в Беларуси утонули уже 165 человек

Как сообщила Екатерина Михалева, официальный представитель ОСВОД, главными причинами, которые привели к гибели людей в водоемах, стали употребление алкоголя и проявление неосторожности.

Несчастные случаи на воде с пожилыми людьми происходят из-за хронических болезней и плохого состояния здоровья в целом. Люди среднего возраста гибнут, потому что идут купаться в нетрезвом виде.

За весь истекший период этого года спасатели смогли сохранить жизнь 110 взрослым людям и 32 детям.

По сообщению ОСВОД, в белорусской столице с начала года в воде погибли 8 человек.

Чтобы минимизировать несчастные случаи, по всей стране оборудуются безопасные пляжные зоны для летнего отдыха на водоемах. В Минске таких пляжей всего 25.

Чтобы отдыхающие без труда могли найти удобные места для купания, спасательные бригады подготовили специальную карту разрешенных мест для отдыха у водоемов.