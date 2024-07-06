Жительница Гомеля пять лет делала порно ролики со своими детьми и продавала их

18:58 2024-07-06
Жительница Гомеля пять лет делала порно ролики со своими детьми и продавала их

Женщина делала видео контент для взрослых с участием собственных детей и неплохо на этом зарабатывала пять лет, теперь она будет сидеть в тюрьме 16 лет.

Гомельчанку признали виновной в совершении развратных действий сексуального характера, насильственных действий сексуального характера, изготовлении и распространении порнографического контента с участием собственных несовершеннолетних детей.

Суд вынес наказание для женщины в виде лишения свободы сроком на 16 лет, отбывать его нерадивая мамаша будет в колонии общего режима.

Как известно из материалов дела, жительница Гомеля с 2018 по 2023 год искала в интернете мужчин (белорусов и иностранцев) и предлагала им за деньги откровенные фотографии и видео со своим участием.

Когда предприимчивая дама узнала, что за детское любительское порно дают гораздо больше, она стала привлекать сына и дочь к съемкам.

В течение пяти лет женщина отослала отснятые материалы более чем 300 людям. Она также организовывала онлайн-трансляции с участие своих несовершеннолетних детей. Мамаша сумела заработать на своем бизнесе более 47 000 рублей.

Чтобы принудить детей к съемкам, мама воздействовала на детей, оказывая психологическое давление. Женщина угрожала лишить их телефонов, карманных денег, прогулок, объявляла бойкот сыну и дочери на несколько дней.

Как утверждают следственные органы, отец семейства о тайном бизнесе супруги не подозревал.

Действия 36-летней гомельчанки квалифицировали по 5-ти статьям УК. Суд проходил в закрытом формате. Мать была признана виновной по всем предъявленным пунктам обвинения.

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