Житель Чехии выловил огромного сома весом более 130 кг

Рыбак сообщил, что есть гигантскую рыбину не стал, а сразу выпустил ее обратно в воду, как только сделал все необходимые измерения, чтобы зафиксировать рекордный улов.

Большущего сома получилось поймать в Южной Моравии, рядом с городом Брно. Мужчина рыбачил из лодки, победить подводного гиганта он пытался 20 минут, но все-таки смог его одолеть и вытянуть на берег.

Якуб Вагнер:

Он был здоровым, красивым и очень сильным. О том, чтобы убить его, не могло быть и речи. Такие крупные экземпляры очень важны для экосистемы, они регулируют популяцию более мелких рыб в водео.

Кстати, ловить рыбу ради развлечения, чтобы потом сразу отпустить, разрешают не везде. В Германии, к примеру, подобные действия нарушают закон о защите животных. Между тем вылавливать рыбу для употребления в пищу в этой стране разрешается, и нарушением закона это уже не считается.