Начиная с 7 июля белорусы должны информировать милицию о сдаче жилья иностранцам в течение трех часов

С завтрашнего дня юридические и физические лица, включая ИП, сдающие жилье в аренду, обязаны передавать в милицию сведения о заселившихся иностранных гражданах не позже, чем через 3 часа после въезда в квартиру или дом.

Если указанное выше требование будет нарушено, арендодателей ждут штрафы до 20 БВ (800 бел. руб.)

Некоторые категории иностранных граждан являются исключением, отчитываться об их заселении владельцам съемных квартир не придется.

Речь идет, например, о членах официальных делегаций, главах и сотрудниках дипломатических представительств и консульств, членах экипажей гражданских воздушных судов международных авиалиний, бригад поездов международного железнодорожного сообщения, водителях перевозящих грузы и пассажиров в международном сообщении.