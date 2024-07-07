На Майорке дайвер-любитель помог отыскать на дне моря часы за 65 тыс. евро, но награду не взял

01:16 2024-07-07
На Майорке дайвер-любитель помог отыскать на дне моря часы за 65 тыс. евро, но награду не взял

Дорогие часы Patek Philippe целый год оставались на морском дне у побережья Майорки, но дайвер Джорджио сумел их найти.

История случилась год назад, когда турист из Дании совершал лодочную прогулку по морю. Так вышло, что он случайно уронил часы в воду.

Дорогой аксессуар пролежал на дне целый год, потом мужчина из Дании решил их достать. За помощью он обратился к местному дайверу-любителю.

Позже Джорджио рассказал подробности о своих поисках изданию Mallorca Zeitung.

Там, где мужчина потерял часы, были полутораметровые водоросли.

Чтобы отыскать часы, дайвер применил свою особую систему маркировки: он размещал на дне бутылки с песком, прикрепив их к веревке.

На поиски ушло примерно девять часов, в результате дорогостоящая пропажа была найдена. Часы слегка покрылись ржавчиной, но все еще продолжали идти.

Вознаграждение, предложенное датчанином за непростую работу, Джорджио брать не стал. Объяснил это тем, что "просто любит охоту за сокровищами".

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