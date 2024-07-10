11 июля в Монголии стартует Наадам - масштабный национальный праздник «трех мужских игр»

Дата приурочена к дню провозглашению независимости Монголии в 1921 году, она совпадает с днем антикитайского восстания. Также Наадам называют "праздником середины лета". В 2010 году он включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Где и когда проводится:

Фестиваль проводят с 11 по 13 июля, торжества проходят по всей стране. Самые крупные мероприятия организуются в столице - Улан-Баторе, но и в провинциях ощущается дух праздника - с национальными угощениями, плясками,

песнями и традиционными спортивными состязаниями.



Похожий праздник отмечают также буряты, называется он Сурхарбан. В Туве это Наадым - национальный праздник животноводов в середине августа. Помимо спортивных состязаний выбираются лучший национальный костюм, лучшая национальная юрта, лучшее снаряжение коня.

У калмыков это Джангариада.

Спортивный праздник проводят и в регионах КНР, расположенных по соседству с Монголией. Культура этих областей (Внутренняя Монголия, СУАР) испытывают на себе сильное монгольское влияние.

Три мужские игры:

"Три мужские игры" - это три национальные вида спорта Монголии: монгольская борьба, скачки, стрельба из лука. Открывается празднество красивой и сложной церемонией с участим борцов, всадников и танцоров. В состязаниях принимают участие как мужчины, так и женщины, и даже малолетние дети.