11 июля в Монголии стартует Наадам - масштабный национальный праздник «трех мужских игр»

10:28 2024-07-10
11 июля в Монголии стартует Наадам - масштабный национальный праздник «трех мужских игр»

Событие это для монголов очень значительное и отмечается оно с древнейших времен, продолжается спортивный фестиваль три дня.

Дата приурочена к дню провозглашению независимости Монголии в 1921 году, она совпадает с днем антикитайского восстания. Также Наадам называют "праздником середины лета". В 2010 году он включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. 

Где и когда проводится:

Фестиваль проводят с 11 по 13 июля, торжества проходят по всей стране. Самые крупные мероприятия организуются в столице - Улан-Баторе, но и в провинциях ощущается дух праздника - с национальными угощениями, плясками, 
песнями и традиционными спортивными состязаниями.
 
Похожий праздник отмечают также буряты, называется он Сурхарбан. В Туве это Наадым - национальный праздник животноводов в середине августа. Помимо спортивных состязаний выбираются лучший национальный костюм, лучшая национальная юрта, лучшее снаряжение коня.
У калмыков это Джангариада.

Спортивный праздник проводят и в регионах КНР, расположенных по соседству с Монголией. Культура этих областей (Внутренняя Монголия, СУАР) испытывают на себе сильное монгольское влияние.

Три мужские игры:

"Три мужские игры" - это три национальные вида спорта Монголии: монгольская борьба, скачки, стрельба из лука. Открывается празднество красивой и сложной церемонией с участим борцов, всадников и танцоров. В состязаниях принимают участие как мужчины, так и женщины, и даже малолетние дети.

Изображение статьи

Первым проводится соревнование по борьбе, к нему допускаются только представители сильного пола, начиная с трехлетних детей и заканчивая седовласыми старцами.

В состязании должно быть 512 или 1024 участников. Проводится 9-10 раундов, из которых постепенно выбывают более слабые противники. Поединок не ограничен по времени, заканчивается он, когда соперник дотронется до земли любой частью тела (кроме кистей рук и стоп).

Борцы одеты в наплечную накидку и шорты. У каждого есть "болельщик", он исполняет специальную песню, если борец побеждает в 3-м, 5-м и 7-м турах.

Если борец два раза выиграл состязания - его называют "исполином", если три - "исполин-океаном", если четыре раза - "всеобщим исполином". За пять побед присуждают самый почетный титул - "неприкосновенный исполин".

Изображение статьи

Второе по очереди соревнование - это скачки. Для участия выбираются около 1000 лошадей со всей страны. Дистанция забега варьируется от 15 до 30 км.

Самый интересный момент: всадниками выступают дети от 4-5(!) до 13 лет. Награду получают не только лучшие наездники, но и лошади.

Монголы - степной кочевой народ, они приучают своих детей к верховой езде чуть ли не с пеленок, а именно - с 3-4 лет. Однако в последние годы активисты настойчиво выступают против участия малолетних детей в таком опасном состязании, как скачки.

Вообще Монголия - "лошадиная" страна, которая занимает 4-е место в мире по числу этих животных. Лошадей здесь больше чем людей: на одного человека приходится в среднем три лошади. Конь для монгола с давних времен имел высочайшую ценность. Он вынослив, может жить в суровом горно-степном климате, кормит и поит кочевников - дает мясо и кумыс, а также кожу для обуви и различной утвари.

Изображение статьи

Третья "мужская игра"  - это стрельба из лука. С недавних пор в ней участвуют как мужчины, так и женщины. Прекрасный пол, кстати, допускается и к скачкам.

В соревнованиях по стрельбе участников делят на две группы, каждому стрелку дается по 4 стрелы. Команда должна поразить основную мишень и 33 дополнительных. Самые меткие участники называются "народными стрелками".

В современном Наадаме добавилась и четвертая мужская игра - игра в кости, в нее тоже играют только мужчины. Две команды должны по очереди выбить костяные мишени, используя костяную биту. Ее приводят в действие деревянной направляющей при помощи щелчка среднего пальца руки. Направляющую игрок должен держать на своем колене.

Во время проведения соревнований повсюду царит веселая праздничная атмосфера. Много людей в национальной одежде, можно отведать блюда национальной кухни, послушать национальное пение, увидеть традиционные монгольские танцы. Работают торговые ряды, юрты-кафе, пострелять из лука за символическую плату может каждый желающий.

Изображение статьи

Интересные факты про Монголию:

Монгольский правитель Чингисхан создал самую огромную империю, которую никому не удалось превзойти по величине смежной территории. За 25 лет он завоевал больше земель и народов, чем воины Римской империи за 400 лет.

В Монголии примерно третья часть населения - кочевники, у них нет постоянных адресов. Поэтому в стране была введена особая универсальная адресная система. 

Вместо привычных названий улиц и номеров домов используются наборы букв и цифр, которые присваиваются как целым населенным пунктам, так и расположенным в них объектам. В адрес входят коды города, улицы и здания. 

Также в стране существуют специальные передвижные школы-интернаты для детей кочевников.

Изображение статьи

Как ни странно, мороженое тут принято есть именно зимой, хотя морозы бывают очень суровые - до -40 градусов и ниже (летом, кстати, жара до +40).

Любимый напиток монголов - чай с молоком и с солью, которым они радушно потчуют гостей.

В Монголии самое ясное небо, 260 дней в году здесь бывает солнечно и безоблачно.

Монголия славится большими территориями и редкой численностью населения: на квадратный метр приходится в среднем всего лишь 2 человека. В некоторых регионах за несколько дней не встретишь ни одного человека.

Во время Второй мировой войны самая большая гуманитарная помощь на душу населения была оказана Советскому Союзу именно со стороны Монголии.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
05:24

admin

Колеса для тележек: Компонент, от которого зависит успех

В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты и преимущества использования колес для тележек в различных сферах.
Храмова Оксана
01:16

Храмова Оксана

На Майорке дайвер-любитель помог отыскать на дне моря часы за 65 тыс. евро, но награду не взял

На Майорке дайвер-любитель помог отыскать на дне моря часы за 65 тыс. евро, но награду не взял

Дорогие часы Patek Philippe целый год оставались на морском дне у побережья Майорки, но дайвер Джорджио сумел их найти.
Храмова Оксана
00:32

Храмова Оксана

Начиная с 7 июля белорусы должны информировать милицию о сдаче жилья иностранцам в течение трех часов

Начиная с 7 июля белорусы должны информировать милицию о сдаче жилья иностранцам в течение трех часов

С 7 числа вступает в силу поправка к Закону «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства», сообщает МИД Беларуси.
Храмова Оксана
23:08

Храмова Оксана

Житель Чехии выловил огромного сома весом более 130 кг

Житель Чехии выловил огромного сома весом более 130 кг

Такую большую рыбу Якуб Вагнер поймал впервые в жизни, длина этого исполина составила 2,61 м.
Храмова Оксана
18:58

Храмова Оксана

Жительница Гомеля пять лет делала порно ролики со своими детьми и продавала их

Жительница Гомеля пять лет делала порно ролики со своими детьми и продавала их

Женщина делала видео контент для взрослых с участием собственных детей и неплохо на этом зарабатывала пять лет, теперь она будет сидеть в тюрьме 16 лет.
Храмова Оксана
18:29

Храмова Оксана

С начала 2024 года в Беларуси утонули уже 165 человек

С начала 2024 года в Беларуси утонули уже 165 человек

По сообщению ОСВОД, за текущий год смерть от воды приняли 165 человек, главная причина трагических случаев - состояние алкогольного опьянения.