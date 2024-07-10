11 июля в Монголии стартует Наадам - масштабный национальный праздник «трех мужских игр»

Дата приурочена к дню провозглашению независимости Монголии в 1921 году, она совпадает с днем антикитайского восстания. Также Наадам называют "праздником середины лета". В 2010 году он включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Где и когда проводится:
Фестиваль проводят с 11 по 13 июля, торжества проходят по всей стране. Самые крупные мероприятия организуются в столице - Улан-Баторе, но и в провинциях ощущается дух праздника - с национальными угощениями, плясками,
песнями и традиционными спортивными состязаниями.
Похожий праздник отмечают также буряты, называется он Сурхарбан. В Туве это Наадым - национальный праздник животноводов в середине августа. Помимо спортивных состязаний выбираются лучший национальный костюм, лучшая национальная юрта, лучшее снаряжение коня.
У калмыков это Джангариада.
Спортивный праздник проводят и в регионах КНР, расположенных по соседству с Монголией. Культура этих областей (Внутренняя Монголия, СУАР) испытывают на себе сильное монгольское влияние.
Три мужские игры:
"Три мужские игры" - это три национальные вида спорта Монголии: монгольская борьба, скачки, стрельба из лука. Открывается празднество красивой и сложной церемонией с участим борцов, всадников и танцоров. В состязаниях принимают участие как мужчины, так и женщины, и даже малолетние дети.
Первым проводится соревнование по борьбе, к нему допускаются только представители сильного пола, начиная с трехлетних детей и заканчивая седовласыми старцами.
В состязании должно быть 512 или 1024 участников. Проводится 9-10 раундов, из которых постепенно выбывают более слабые противники. Поединок не ограничен по времени, заканчивается он, когда соперник дотронется до земли любой частью тела (кроме кистей рук и стоп).
Борцы одеты в наплечную накидку и шорты. У каждого есть "болельщик", он исполняет специальную песню, если борец побеждает в 3-м, 5-м и 7-м турах.
Если борец два раза выиграл состязания - его называют "исполином", если три - "исполин-океаном", если четыре раза - "всеобщим исполином". За пять побед присуждают самый почетный титул - "неприкосновенный исполин".
Второе по очереди соревнование - это скачки. Для участия выбираются около 1000 лошадей со всей страны. Дистанция забега варьируется от 15 до 30 км.
Самый интересный момент: всадниками выступают дети от 4-5(!) до 13 лет. Награду получают не только лучшие наездники, но и лошади.
Монголы - степной кочевой народ, они приучают своих детей к верховой езде чуть ли не с пеленок, а именно - с 3-4 лет. Однако в последние годы активисты настойчиво выступают против участия малолетних детей в таком опасном состязании, как скачки.
Вообще Монголия - "лошадиная" страна, которая занимает 4-е место в мире по числу этих животных. Лошадей здесь больше чем людей: на одного человека приходится в среднем три лошади. Конь для монгола с давних времен имел высочайшую ценность. Он вынослив, может жить в суровом горно-степном климате, кормит и поит кочевников - дает мясо и кумыс, а также кожу для обуви и различной утвари.
Третья "мужская игра" - это стрельба из лука. С недавних пор в ней участвуют как мужчины, так и женщины. Прекрасный пол, кстати, допускается и к скачкам.
В соревнованиях по стрельбе участников делят на две группы, каждому стрелку дается по 4 стрелы. Команда должна поразить основную мишень и 33 дополнительных. Самые меткие участники называются "народными стрелками".
В современном Наадаме добавилась и четвертая мужская игра - игра в кости, в нее тоже играют только мужчины. Две команды должны по очереди выбить костяные мишени, используя костяную биту. Ее приводят в действие деревянной направляющей при помощи щелчка среднего пальца руки. Направляющую игрок должен держать на своем колене.
Во время проведения соревнований повсюду царит веселая праздничная атмосфера. Много людей в национальной одежде, можно отведать блюда национальной кухни, послушать национальное пение, увидеть традиционные монгольские танцы. Работают торговые ряды, юрты-кафе, пострелять из лука за символическую плату может каждый желающий.
Интересные факты про Монголию:
Монгольский правитель Чингисхан создал самую огромную империю, которую никому не удалось превзойти по величине смежной территории. За 25 лет он завоевал больше земель и народов, чем воины Римской империи за 400 лет.
В Монголии примерно третья часть населения - кочевники, у них нет постоянных адресов. Поэтому в стране была введена особая универсальная адресная система.
Вместо привычных названий улиц и номеров домов используются наборы букв и цифр, которые присваиваются как целым населенным пунктам, так и расположенным в них объектам. В адрес входят коды города, улицы и здания.
Также в стране существуют специальные передвижные школы-интернаты для детей кочевников.
Как ни странно, мороженое тут принято есть именно зимой, хотя морозы бывают очень суровые - до -40 градусов и ниже (летом, кстати, жара до +40).
Любимый напиток монголов - чай с молоком и с солью, которым они радушно потчуют гостей.
В Монголии самое ясное небо, 260 дней в году здесь бывает солнечно и безоблачно.
Монголия славится большими территориями и редкой численностью населения: на квадратный метр приходится в среднем всего лишь 2 человека. В некоторых регионах за несколько дней не встретишь ни одного человека.
Во время Второй мировой войны самая большая гуманитарная помощь на душу населения была оказана Советскому Союзу именно со стороны Монголии.
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